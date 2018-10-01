Новые возможности. Македонцы готовы пожертвовать названием своей страны ради НАТО и ЕС

На референдуме 30 сентября за смену названия высказалось больше 90% проголосовавших. Но явка оказалась слишком низкой для признания референдума успешным

Начавшийся в 1991 году процесс распада Югославии обернулся для Балкан не только экономическим спадом и кровопролитными войнами, но и спорами о том, как правильно называть новые государства, не обижая своих соседей. В чем заключается суть спора между Грецией и Бывшей Югославской Республикой Македония (БЮРМ) и как будет называться балканское государство — в материале ТАСС. Македоний много не бывает Македония — понятие обширное. Есть, например, историческая Македония, на территории которой некогда располагалось античное греческое государство — родина Александра Македонского (или, как его называют на Западе, Александра Великого). Сегодня территорию этой исторической области занимают целых пять государств: Албания, Греция, Македония (БЮРМ), Болгария и даже Сербия. В одной только Греции есть целых три Македонии. Одна из них — Западная Македония — входит в состав децентрализованной администрации Эпир-Западная Македония. Две другие — Центральная Македония и Восточная Македония и Фракия — входят в состав администрации Македония — Фракия со столицей в Салониках. При этом все три входят в географическую область Эгейская Македония. Другая географическая область — Пиринская Македония — находится в Болгарии. Ее занимают две юго-западные области страны. Однако в названиях этих областей слово "Македония" никак не упоминается. Поэтому Греция Болгарии никаких претензий не предъявляет.

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А вот государство Македония, почти полностью занимающее географическую область Вардарская Македония, стало у Афин бельмом на глазу. По мнению греческого правительства, название отколовшейся от Югославии в 1991 году республики приводит к монополизации исторического региона Македония, бо́льшая часть которого (около 51%) находится в Греции. Кроме того, часть греческого общества настаивает на историко-культурной принадлежности Македонии к греческой цивилизации. В конце концов, слово "Македония" в переводе с греческого означает "высокий". А македонским царством правила греческая династия Аргеадов. При этом современное македонское государство населено в основном славянами. На пути к компромиссу В сентябре 1991 года свою независимость провозгласила Республика Македония. Уже в 1993-м из-за разгоревшегося спора с Грецией в состав ООН страну приняли под названием Бывшая Югославская Республика Македония. С тех пор почти ничего не изменилось. Греция ограничилась эмбарго в отношении Македонии и чинила республике препятствия на ее пути в НАТО и ЕС. В 2008 году, когда на саммите НАТО в Бухаресте Греция заблокировала приглашение Македонии, страны — члены блока договорились вернуться к вопросу вступления лишь после разрешения спора между двумя государствами. А министр иностранных дел Македонии Антонио Милошоский тогда заявил: "Мы — македонцы, а наша страна — Республика Македония, и она останется такой навсегда". Однако в конце 2017 года в Скопье и Афинах вдруг решили разрешить проблему. Причем чем быстрее — тем лучше. По результатам декабрьской встречи представителей двух стран в Брюсселе спецпосланник генсекретаря ООН Мэтью Нимиц заявил, что разрешить многолетний спор можно менее чем за полгода.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев пообещал провести референдум, на котором будет принято новое название страны. Македонские СМИ приводили множество возможных вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония и Вардарская Республика Македония. Скопье и Афины вплотную подошли к решению спора 20 мая. Республика Илинденская Македония — "название со временным определителем, которое ссылается на конкретные даты из прошлого и которое удовлетворяет македонскую и греческую стороны", говорилось в сообщении македонского кабмина. "Для Македонии членство в европейской семье означает экономический рост, связанность и равные возможности для молодых людей в Македонии и их сверстников в ЕС", — заявил Заев. Илинденская против Северной Один из самых главных государственных праздников Македонии — День Республики, или Илинден ("День Илии"), — отмечается 2 августа. В этот день македонцы вспоминают два исторических события: начало Илинденского восстания 1903 года и первое заседание Антифашистского собрания по народному освобождению Македонии 1944 года.

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Илинденское восстание началось в городе Крушево в ночь на 2 августа 1903 года, когда более 800 военных освободили город от турецкого ига, а Никола Карев провозгласил независимость Крушевской Республики и стал ее председателем. Спустя десять дней независимости 18-тысячная армия Османской империи вновь заняла город, а к сентябрю все восстание было жестоко подавлено. Однако уже в июне стало известно, что Афины и Скопье остановились на новом названии — Республика Северная Македония. Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о новом названии 17 июня. Президент Македонии Гёрге Иванов отказался его подписывать, но парламент повторно ратифицировал договор 5 июля. А уже 30 июля депутаты проголосовали за проведение референдума по вступлению Македонии в НАТО и ЕС. Спустя ровно два месяца за переименование страны высказалось более 90%. Но явка не составила и 37%, а в соответствии с македонским законодательством для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовало более 50% избирателей. Тем не менее премьер-министр Заев пообещал продолжить "работать над тем, чтобы сделать Македонию членом НАТО и ЕС". НАТО придает ускорение "Какое бы название Греция и Македония ни согласовали для Бывшей Югославской Республики Македония, если это будет официально решено и закреплено в конституции Македонии, то наверняка все это признают. Но суть происходящего, надеюсь, все понимают: здесь речь идет совсем не о том, чтобы учесть какие-то общие и специфические черты двух близких народов, а о том, чтобы одну из этих стран обязательно сделать членом НАТО", — прокомментировал еще в январе наладившийся диалог двух государств глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению Лаврова, над разрешением спора начали активно работать лишь тогда, "когда США решили, что Македония должна быть в НАТО".

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг © AP Photo/Boris Grdanoski