Премьер-министр Македонии не намерен подавать в отставку после референдума

СКОПЬЕ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что не намерен подавать в отставку. Об этом глава македонского правительства сообщил в воскресенье вечером, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам общенационального референдума по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония.
"Сегодня референдум прошел успешно. Если бы большинство голосов были против, я бы это сделал. Но когда большая часть граждан вышла на референдум и отдала свои голоса "за", я не только не намерен подавать в отставку, но и продолжу работать над тем, чтобы сделать Македонию членом НАТО и ЕС", - заявил глава македонского правительства.
Следует отметить, что вопрос был связан с данным ранее премьером Македонии обещанием подать в отставку в случае неуспешного исхода референдума.
Заев также добавил, что видит будущее Македонии в ЕС и НАТО.
"Состоявшийся референдум говорит о нашей демократической зрелости, хотя выбор гражданам дался нелегко. В последнее время относительно этого вопроса было немало дискуссий - на политической сцене, в СМИ, в семьях. И вы сделали свой выбор", - отметил Заев, выразив благодарность всем, кто проголосовал на референдуме, в независимости от того, были ли это голоса "за" или "против".
"Европейская Македония", по словам премьера, заручилась поддержкой большинства голосов граждан. Логичным продолжением, в свою очередь, должен стать ускоренный процесс голосования по соответствующему закону в македонском Собрании (парламенте). Однако в случае, если закон наберет в парламенте менее, чем две трети голосов, наиболее подходящим развитием сценария, с точки зрения Заева, станут "досрочные парламентские выборы".
"Лучшего договора, чем у нас имеется с Грецией на настоящий момент, нет и быть не может. Альтернативы Европейскому союзу и НАТО для Македонии нет", - подчеркнул глава македонского правительства, отмечая важность национальных и стратегических интересов страны и их преимущество перед политическими и партийными.
В ходе народного волеизъявления голосование проходило более чем на трех тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.