Премьер-министр Македонии не намерен подавать в отставку после референдума

СКОПЬЕ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что не намерен подавать в отставку. Об этом глава македонского правительства сообщил в воскресенье вечером, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам общенационального референдума по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония.

"Сегодня референдум прошел успешно. Если бы большинство голосов были против, я бы это сделал. Но когда большая часть граждан вышла на референдум и отдала свои голоса "за", я не только не намерен подавать в отставку, но и продолжу работать над тем, чтобы сделать Македонию членом НАТО и ЕС", - заявил глава македонского правительства.

Следует отметить, что вопрос был связан с данным ранее премьером Македонии обещанием подать в отставку в случае неуспешного исхода референдума.