Politico: партнер Манафорта в 2013 году просил Обаму "не дать РФ украсть Украину у Запада"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Один из партнеров бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в 2013 году передал тогда занимавшему пост президента США Бараку Обаме и вице-президенту Джозефу Байдену послание, в котором просил американскую администрацию "не дать России украсть Украину у Запада". Такие данные содержатся в судебных документах по делу Манафорта, с которыми ознакомилась газета Politico .

Как отмечает издание, речь идет о члене лоббистской кампании Манафорта по поддержке экс-президента Украины Виктора Януковича, которая называлась Hapsburg Group и в которой участвовал в том числе ряд европейских политиков. Член этой кампании, имя которого не называется, 16 мая 2013 года прибыл в Вашингтон в рамках официального визита тогда занимавшего пост премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы МИД Турции Ахмета Давутоглу. В тот же день этот партнер Манафорта добился встречи с Обамой и Байденом, "а также с членами администрации США высокого ранга и представителями законодательной ветви власти".

Позднее журналист Алан Фридман сообщил Манафорту об этих контактах и о том, чего именно добивался его партнер. Других подробностей по поводу этих контактов не указывается.

В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.