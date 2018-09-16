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Brexit

Курц заявил, что ФРГ и Австрия постараются не допустить "жесткого Brexit"

По его мнению, выход Великобритании из ЕС должен завершиться полноценным соглашением между сторонами

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Германия и Австрия занимают общую позицию по выходу Великобритании из ЕС - процесс должен быть контролируемым и завершиться полноценной сделкой между Лондоном и Брюсселем. Об этом заявил журналистам в воскресенье в Берлине канцлер Австрии Себастьян Курц перед встречей с главой кабмина Германии Ангелой Меркель.

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"По поводу выхода Великобритании у нас общая оценка - мы должны сделать все, чтобы не допустить жесткого Brexit", - сказал Курц.

Меркель со своей стороны добавила, что эта тема станет предметом их переговоров с австрийским канцлером, а затем будет включена в повестку неформального саммита ЕС на следующей неделе.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
АвстрияГерманияВеликобританияBrexitКурц, Себастьян
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