Эрдоган: РФ и Турция намерены устранить все радикальные группировки на территории Идлиба

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Москва и Анкара договорились устранить все радикальные группировки с демилитаризованной зоны, которая создается на территории провинции Идлиб. Российские и турецкие войска будут совместно патрулировать эту территорию. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Необходимо решить идлибский вопрос в духе астанинских процессов. Территорию, которая находится под контролем сирийской армии и оппозиции, необходимо демилитаризировать, - сказал Эрдоган. - Вместе с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы с этих территорий".

"Чтобы предотвратить провокации со стороны третьих лиц... Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории, - добавил турецкий президент. - Турция укрепит свои наблюдательные пункты в зоне деэскалации, в этом плане мы предотвратим гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий".

По его словам, террористические группировки контролируют в Сирии не только территорию Идлиба. "В ходе этой встречи мы также пришли к мнению, что территория, которая контролируется террористами [в Сирии], не ограничивается только Идлибской провинцией", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что главную угрозу в Сирии представляют вооруженные отряды самообороны, которые раньше проводили этническую чистку в данном регионе. "Кроме Идлибской провинции эта террористическая организация является источником дестабилизации на востоке Европы. В первую очередь необходимо полностью уничтожить эту террористическую организацию", - пояснил он.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км.

На данный момент Идлиб остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в регионе находятся около 10 тысяч членов террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.