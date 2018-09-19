Решение Украины не продлевать Договор о дружбе с РФ вступило в силу

Тем не менее сам договор будет еще действовать до 1 апреля 2019 года, когда формально истечет прежний 10-летний срок.

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Решение Украины не продлевать на следующие 10 лет Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией официально вступило в силу. Соответствующий указ президента Петра Порошенко опубликован в среду в издании "Правительственный курьер".

Возможность расторжения ключевого соглашения с Россией начала обсуждаться практически сразу после государственного переворота в стране зимой 2014 года. Однако до последнего времени украинские власти избегали этого шага, опасаясь его юридических последствий. Специалисты указывали, в частности, на то, что договор, помимо все прочего, закреплял границы между двумя странами. В итоге было принято решение дожидаться окончания срока действия документа и просто заявить о его непродлении, что, как считают в Киеве, должно смягчить последствия.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией удалось подписать лишь спустя 6 лет после обретения Украиной независимости. Это произошло 31 мая 1997 года. Затем еще почти год ушел на его ратификацию парламентами двух стран. В результате документ вступил в силу только 1 апреля 1999 года.

Договор был заключен сроком на 10 лет. Его действие автоматически могло продлеваться на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявляла о своем желании отказаться от него. Но сделать это можно не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Именно этот вариант и был выбран Украиной.