МИД Украины проинформирует Россию о разрыве договора о Дружбе до 27 сентября

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины поручило министерству иностранных дел уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом сказано в плане выполнения указа президента страны Петра Порошенко, утвержденном на заседании кабинета министров в среду.

"Кабмин поручил МИД до 27 сентября уведомить Россию о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. До 27 сентября МИД также должен проинформировать (об этом) ООН, ОБСЕ и другие международные организации", - цитирует документ информагентство "Украинские новости".

Правительство также поручило МИД, минюсту и минэккономразвития и минфину Украины до 22 октября "обеспечить внесение кабмином на рассмотрение президента законопроекта о прекращении действия договора с Россией".

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Этот указ вступил в силу в среду. Теперь документ должен быть одобрен Верховной радой.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.