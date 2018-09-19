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Крушение Boeing в Донецкой области

Порошенко назвал фейком выводы об "украинском следе" ракеты, сбившей малайзийский Boeing

Минобороны РФ определило, что ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего ее отправили в воинскую часть на территории Украины
Президент Украины Петр Порошенко Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко
© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко причислил к фейкам выводы Министерства обороны России о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing.

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"Цель подобных фейков - дискредитация Украины... Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малайзийский самолет", - сказал президент в среду во время открытия книжного форума во Львове. "Наша обязанность - не допустить дискредитации Украины, бороться с российской пропагандой на Украине, в Европе и в мире", - добавил он.

Минобороны РФ в понедельник представило данные, что сбившая малайзийский Boeing ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКрушение Boeing в Донецкой области
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