Порошенко назвал фейком выводы об "украинском следе" ракеты, сбившей малайзийский Boeing

"Цель подобных фейков - дискредитация Украины... Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малайзийский самолет", - сказал президент в среду во время открытия книжного форума во Львове. "Наша обязанность - не допустить дискредитации Украины, бороться с российской пропагандой на Украине, в Европе и в мире", - добавил он.

Минобороны РФ в понедельник представило данные, что сбившая малайзийский Boeing ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.