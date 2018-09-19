Госдеп: антитеррористическое сотрудничество РФ и США остается ограниченным по вине Москвы

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в сфере борьбы с терроризмом остается ограниченным по вине Москвы. Такое утверждение содержится в обнародованном в среду очередном ежегодном докладе о проблемах борьбы с терроризмом в мире, который был подготовлен Госдепартаментом.

Как отмечается в документе, охватывающем 2017 год, "Российская Федерация оставалась [в отчетный период] мишенью международных террористических группировок, особенно ИГИЛ". ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") - это прежнее название запрещенной в России террористической сети "Исламское государство", которое продолжает активно использоваться в США. "Россия также продолжала стремиться к контртеррористическому сотрудничеству с иностранными партнерами", - признает американское внешнеполитическое ведомство.

Однако с его точки зрения, взаимодействие Москвы и Вашингтона на этом направлении в прошлом году было ограниченным "из-за ряда факторов". В связи с этим авторы исследования обвиняют власти России в том, что они выступали с "неоднократными не соответствующими действительности утверждениями о поддержке Соединенными Штатами ИГИЛ". Кроме того, Госдепартамент возлагает на Россию ответственность за якобы имевшее место непропорциональное и неразборчивое применение военной силы в Сирии. Наконец, составители доклада выражают опасение по поводу того, что российское законодательство, направленное на противодействие терроризму и экстремизму, "может быть использовано для преследования участников мирных акций протеста, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и определенных религиозных групп".

Как сообщил на днях журналистам посол России в США Анатолий Антонов, на июльском саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу "воссоздать [двустороннюю] рабочую группу по антитеррору". "Эта тема также была одной из центральных на консультациях секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном [в августе в Женеве]", - подтвердил Антонов.

"Твердо убеждены, что в одиночку проблему терроризма не решить. Необходимо объединение усилий всех стран и, разумеется, России и США. Надеемся, что это понимают и в Вашингтоне. Вот почему мы рассчитываем на положительную реакцию от американских коллег на предложение российского президента", - подчеркнул посол.