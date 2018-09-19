Глава ВВС Израиля 20 сентября направится в Москву для передачи данных по крушению Ил-20

"В четверг утром делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву после того, как российский самолет был сбит сирийской ракетой в понедельник вечером, - говорится в распространенном военными коммюнике. - Командующий ВВС и делегация представят все данные по инциденту во всех аспектах, включая предварительную информацию и основные выводы расследования".

В пресс-службе добавили, что израильская делегация также проинформирует РФ "о продолжающихся иранских попытках переправить стратегические вооружения ливанскому движению "Хезболлах" и закрепиться в военном отношении в Сирии". Норкина будут сопровождать в ходе поездки в российскую столицу глава подразделения по международному сотрудничеству ВВС Израиля бригадный генерал Эрез Мэйсел, офицеры Управления разведки, ВВС и Оперативного командования, сообщили также в армии.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, чтобы делегация экспертов во главе с главкомом ВВС Израиля привезла в Москву свои данные по крушению Ил-20. Он также сказал, что российский лидер в ситуации с гибелью самолета Ил-20 руководствуется данными Минобороны России, но добавил, что информация Израиля также будет изучена российскими экспертами.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.