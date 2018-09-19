Приговор экс-помощнику Трампа по нацбезопасности вынесут 18 декабря

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Американский суд вынесет приговор экс-помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну 18 декабря. Об этом говорится в материалах суда, опубликованных в среду.
В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед.
Ранее в июле сообщалось, что Флинн продолжает сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.