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Отставка помощника Трампа Майкла Флинна

Приговор экс-помощнику Трампа по нацбезопасности вынесут 18 декабря

Майкла Флинна обвиняют в даче ложных показаний относительно встречи с российским послом Сергеем Кисляком

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Американский суд вынесет приговор экс-помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну 18 декабря. Об этом говорится в материалах суда, опубликованных в среду.

В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед.

Ранее в июле сообщалось, что Флинн продолжает сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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СШАРоссияКисляк, Сергей ИвановичТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Флинн, МайклОтставка помощника Трампа Майкла ФлиннаМюллер, Роберт
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