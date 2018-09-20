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Brexit
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Меркель считает необходимым достичь к октябрю существенного прогресса по Brexit

По мнению канцлера ФРГ, в вопросах внутреннего рынка не может быть компромиссов

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Великобритания и 27 стран - членов ЕС должны до октября достичь значительного прогресса на переговорах по Brexit. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

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"Сегодня стало ясно, что до октября мы нуждаемся в существенном прогрессе, если хотим затем в ноябре все довести до конца ", - сказала Меркель. При этом она подчеркнула, что стороны уже "очень далеко шагнули вперед" в разработке соглашения о выходе Великобритании из ЕС, но следует "проделать еще много работы", в частности, в том, что касается будущих торговых отношений с Британией.

"Мы все были сегодня едины во мнении, что в вопросах внутреннего рынка не может быть компромиссов", - сказала канцлер. В то же время Меркель указала на то, что позиции ЕС и Великобритании близки по таким темам, как внутренняя безопасность и выстраивание единой внешней политики.

"На этой основе [главный переговорщик ЕС] Мишель Барнье будет продолжать переговоры", - отметила канцлер, снова подчеркнув, что ЕС заинтересован в сохранении добрых отношений с Великобританией.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Британией победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
Меркель, АнгелаАвстрияГерманияВеликобританияBrexit
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