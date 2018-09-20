Генсек ООН: реализация соглашения между РФ и Турцией по Идлибу может спасти 3 млн жизней

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Реализация соглашения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана поможет спасти жизнь 3 млн мирных жителей в Идлибе. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

"Если российско-турецкое соглашение по Идлибу будет надлежащим образом реализовано, оно поможет спасти 3 млн мирных жителей, включая миллион детей", - сказал он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции. Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.