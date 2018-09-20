Глава МИД Сербии встретится с Лавровым в Баня-Луке 21 сентября

БЕЛГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в столице Республики Сербской (РС, входит в Боснию и Герцеговину, БиГ) Баня-Луке 21 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Сербии.
"Ивица Дачич будет находиться 21 сентября в Баня-Луке. Шеф сербской дипломатии встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также в ходе визита в Баня-Луку Дачич будет присутствовать на церемонии закладки камня в основание русско-сербского храма и культурного центра", - говорится в сообщении.
Как сообщает национальное телевидение РС, с сегодняшнего дня в Баня-Луке и Восточном Сараеве действуют меры высшего уровня безопасности в связи с визитом Лаврова. В пятницу на несколько часов будет запрещено движение по ряду основных улиц как автомобилистам, так и пешеходам, также закроются увеселительные заведения на маршруте следования делегации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 сентября обсудит с руководством Боснии и Герцеговины состояние двусторонних отношений, обменяется мнениями по ситуации на Балканах и в мире, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Планируются встречи с членами президиума БиГ и министром иностранных дел этого государства. Готовится подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел наших стран на 2019-2020 годы. В Баня-Луке министр иностранных дел России проведет беседу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Додик в четверг обратился к гражданам с просьбой массово посетить церемонию закладки камня в основание русско-сербского храма и проявить таким образом свои симпатии к России. "Уважаемые граждане, призываю вас вместе встретить большого и искреннего друга Республики Сербской и сербского народа Сергея Лаврова. Для нас Россия - очень важный друг, а визит Лаврова - большое событие", - заявил Додик.