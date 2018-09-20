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Трамп поздравил Абэ с переизбранием на пост председателя правящей партии Японии

Американский лидер заявил, что увидится в с премьером Японии на следующей неделе в Нью-Йорке

ТАСС, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп поздравил в четверг японского премьер-министра Синдзо Абэ с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

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"Поздравляю своего хорошего друга премьер-министра Синдзо Абэ с его большой победой на выборах в Японии. Я с нетерпением жду еще многих лет совместной работы. Увидимся в Нью-Йорке на следующей неделе!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По результатам состоявшихся в четверг в штаб-квартире ЛДП выборов Синдзо Абэ был избран председателем партии на третий срок. В голосовании, которое транслировалось в прямом эфире, приняли участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов. Кандидатуру Абэ на них поддержали 553 человека, за его единственного соперника - экс-главу оборонного ведомства Сигэру Исибу - проголосовали 254 депутата. Таким образом, Абэ получил возможность возглавлять правительство страны вплоть до 2021 года, если партия продолжит оставаться у власти.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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