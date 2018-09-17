Олимпиада, G20 и новый император. Почему Синдзо Абэ идет на третий срок

"В следующем месяце я приму участие в выборах главы ЛДП", — заявил Синдзо Абэ 26 августа, менее чем за месяц до их начала. И, судя по результатам соцопроса, проведенного газетой Yomiuri, на этих выборах у ветерана японской политики есть все шансы на победу — поддержать его готовы около 56% однопартийцев.

Выборы внутри правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) состоятся 20 сентября. И они могут стать историческими — в случае победы Синдзо Абэ побьет рекорд нахождения премьер-министра у власти.

В 2019 году в Японии сменится император — Акихито уступит престол наследному принцу Нарухито . Ранее парламент страны принял закон, позволяющий первое за 200 лет отречение императора.

Сторонники Исибы в меньшинстве, однако, как сообщает NHK, его также могут поддержать региональные депутаты, с которыми он наладил контакты во время работы в качестве министра регионального развития.

Исиба пообещал однопартийцам "реализовать политику, которая была бы честной и скромной", а также восстановить доверие японцев к правительству, пошатнувшееся после коррупционных скандалов вокруг премьер-министра и двух образовательных учреждений — "Моритомо гакуэн" и "Какэ гакуэн".

У экс-министра есть своя фракция внутри ЛДП, которая окажет ему полную поддержку на выборах. За него также проголосует часть членов еще одной группы, возглавляемой председателем генерального совета партии Такэситой Ватару. Остальные пять фракций объявили о своей поддержке кандидатуры Абэ.

И если в 2015 году Абэ был единственным членом партии, выставившим свою кандидатуру, в 2018-м у депутатов будет, из кого выбирать. Конкуренцию премьер-министру составит экс-министр обороны Сигэру Исиба.

На выборах 20 сентября к голосованию будет допущено 810 человек — 405 парламентских депутатов и 405 региональных. Именно они определят, кто будет находиться во главе ЛДП до сентября 2021 года.

Абэ возглавляет правящую Либерально-демократическую партию с 2012 года, и его второй трехлетний мандат подходит к концу. Еще пару лет назад этот его мандат стал бы последним — предельный срок полномочий лидера ЛДП составлял шесть лет. Однако в 2017 году он был увеличен до девяти лет.

В том же году в Осаке состоится саммит "Большой двадцатки" (G20), а в 2020-м в японской столице пройдут XXXII летние Олимпийские игры.

Именно эти события подразумевал Абэ, говоря о "большом поворотном моменте в истории" Японии в своем выступлении от 26 августа. Политик не только дал понять, что столь важные события должны состояться при его премьерстве, но и пообещал сосредоточиться на проблемах стареющего населения страны и "бурно меняющейся международной обстановки". Эксперты тем временем ожидают продолжения его текущей экономической политики — "абэномики", направленной на борьбу с дефляцией через количественное смягчение и бюджетное стимулирование.

На пути к рекорду

Должность премьер-министра Японии была учреждена в 1885 году при императоре Мэйдзи. С тех пор в стране сменилось более 60 глав правительств. При этом абсолютным рекордсменом по продолжительности пребывания в этой должности остается Таро Кацура, занимавший свой пост на протяжении 2886 дней в начале XX века.

Но если Синдзо Абэ победит на внутрипартийных выборах в сентябре, уже к ноябрю 2019 года он сможет побить рекорд столетней давности.

Александр Мосесов