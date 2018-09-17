Опрос: Абэ заручился поддержкой 56% однопартийцев на предстоящих выборах

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заручился поддержкой 56% членов Либерально-демократической партии (ЛДП) страны, выборы председателя которого должны пройти 20 сентября. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного японской газетой Yomiuri.

Отмечается, что Абэ на предстоящих выборах получит 207 из 405 голосов. У его единственного конкурента, бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибы - только 36% (146 из 405 голосов). Местные аналитики и наблюдатели сходятся во мнении, что действующий глава правительства Абэ одержит на предстоящих выборах уверенную победу и вступит в своей третий подряд премьерский срок.

Если Абэ будет вновь избран председателем либерал-демократов, он сохраняет возможность возглавлять правительство до 2021 года. Таким образом, уже в ноябре 2019 года он может возглавить рейтинг японских премьеров по продолжительности пребывания в этой должности, побив рекорд Таро Кацуры (1848-1913), который был премьером на протяжении 2886 дней, переизбираясь на три срока в начале XX века.