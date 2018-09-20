Синдзо Абэ переизбрали лидером правящей в Японии партии

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ избран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Об этом свидетельствуют результаты состоявшихся в четверг в штаб-квартире ЛДП выборов.

В голосовании, которое транслировалось в прямом эфире, приняли участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов. Кандидатуру Абэ на них поддержали 553 человека, за его единственного соперника - экс-главу оборонного ведомства Сигэру Исибу - проголосовали 254 депутата.

Таким образом, Абэ получает возможность возглавлять правительство страны вплоть до 2021 года, если партия продолжит оставаться у власти. Как сообщают японские СМИ, в начале октября он намерен провести перестановки в правительстве и руководстве ЛДП. Перед выборами премьер заявил, что в случае победы планирует вплотную заняться реформами, чтобы "построить новую Японию".

Согласно нынешнему уставу ЛДП, ее председатель может занимать этот пост три трехлетних срока подряд, однако после перерыва он вновь приобретает возможность претендовать на него. Помимо Исибы, свою кандидатуру хотела выдвинуть министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода, однако она не смогла заручиться должной поддержкой однопартийцев. Если Абэ продолжит возглавлять правительство, то уже в ноябре 2019 года он может стать лидером рейтинга японских премьеров по продолжительности пребывания в этой должности, побив рекорд Таро Кацуры, который находился на этом посту на протяжении 2886 дней, переизбираясь на три срока в начале XX века.

В ходе предвыборной кампании нынешний премьер уделил основное внимание вопросам экономики и внешней политики. Абэ выступил за продолжение курса реформ ("абэномика") с акцентом на рост социальной поддержки на фоне сокращения населения и старения общества, а также за развитие сельского хозяйства и привлечение в эту сферу молодых специалистов. Во внешней политике премьер в ходе главных дебатов 14 сентября выделил две задачи - ведение переговоров по мирному договору и территориальной проблеме с РФ и решение проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой. По первому пункту Абэ указал на то, что президент России Владимир Путин показывает свою решимость заключить мир, и поэтому готовящиеся во время проведения международных форумов в ноябре-декабре двусторонние переговоры на высшем уровне крайне важны.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах. Его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады 2020 года в Токио.