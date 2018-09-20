ABC: экс-юрист Трампа несколько раз давал спецпрокурору показания по поводу связей с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в течение последних недель несколько раз давал спецпрокурору Роберту Мюллеру многочисленные показания, касающиеся возможных связей нынешнего американского лидера с Россией. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC.

По данным ее источников, Коэн несколько раз встречался в Вашингтоне и Нью-Йорке с представителями аппарата Мюллера, проводящего расследование по поводу приписываемого РФ влияния на американские выборы, и беседовал с ними на протяжении многих часов. Темы, интересовавшие спецпрокурора, касались в том числе бизнес-связей и финансовых сделок, которые Трамп в прошлом мог осуществлять с представителями России, отмечает ABC.

Вопросы, задававшиеся Коэну, были связаны с якобы имевшим место сговором между помощниками Трампа и Россией в период предвыборной кампании 2016 года в США. Следователей интересовало, обсуждал ли Трамп когда-нибудь возможность помилования Коэна, передает ABC.

Коэн в августе признал себя в суде в Нью-Йорке виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. В его отношении был установлен залог в размере $500 тыс.

Коэн пошел на сделку с правосудием, сознавшись в нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа с целью повлиять на исход выборов, состоявшихся в США в ноябре 2016 года. Нарушение выразилось в предполагаемом нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную кампанию. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, заявляющим об интимной связи с Трампом.

США инкриминируют РФ вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.