Представитель Эрдогана: сочинские договоренности по Идлибу предотвратили катастрофу

ТАСС, 21 сентября. Договоренности по урегулированию в Идлибе, достигнутые по итогам встречи лидеров Турции и РФ в Сочи, помогли предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом в пятницу заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын на пресс-конференции, которую транслировал телеканала NTV.
"Это была дипломатия, за которой наблюдал весь мир, мы предотвратили большую гуманитарную катастрофу в Идлибе. Теперь вместе с Россией мы координируем на земле наши шаги, касающиеся оперативной деятельности", - сказал он, уточнив, что "нынешняя спокойная обстановка в Идлибе вызывает удовлетворение".
Коснувшись продолжения совместной работы с РФ, Калын указал, что стоят вопросы о том, "как вывести из Идлиба террористические элементы или принудить их к миру и сдать оружие". "Для этого на земле идет координация усилий Национальной разведорганизации Турции, ВС и армейского спецназа с российской стороной", - сказал он.
Калын добавил, что Турция "придает большое значение полной очистке региона от террористов и не позволит им находиться у своих границ".
На состоявшихся 17 сентября переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется вывести оттуда танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, находящиеся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут вести подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.