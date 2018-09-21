СМИ: Абэ сохранит ключевых министров в новом правительстве

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен оставить на своих постах ключевых министров, включая главу МИД Таро Коно, в ходе намеченных на начало октября перестановок в правительстве. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

По его сведениям, свои обязанности продолжат также исполнять министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, курирующий в правительстве Японии развитие отношений с Россией, и министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который сейчас ведет торговые переговоры с США.

Как отмечает телеканал NHK, кроме того, на своих постах останутся глава финансового ведомства, вице-премьер Таро Асо, а также генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Сам Абэ ранее сообщил, что планирует провести перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии после завершения своего визита в США с 23 по 27 сентября. По данным агентства, в настоящее время наиболее вероятной датой для этого рассматривается 1 октября.

По итогам состоявшихся 20 сентября выборов председателя ЛДП Абэ одержал уверенную победу, заручившись поддержкой большинства региональных и парламентских депутатов. Его единственный оппонент - бывший министр обороны Сигэру Исиба, набрал вдвое меньше голосов.