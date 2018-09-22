В "Хезболлах" заявили, что теракт на параде в Ахвазе стал ответом на победы в Сирии

ТАСС, 23 сентября. Преступная вылазка террористов на военном параде в Ахвазе "стала ответом на победы, достигнутые в Сирии, и отказ Ирана подчиниться американскому диктату". Об этом говорится в заявлении шиитской партии "Хезболлах", которое распространил в субботу телеканал Al Manar .

В нем подчеркивается, что силы, стоящие за организацией теракта в Ахвазе, приведшего к жертвам среди мирных граждан, "стремились дестабилизировать ситуации в Иране и ослабить внутренний фронт". Такую же цель, как отмечается в документе, "преследуют Соединенные Штаты, которые ввели односторонние санкции против Ирана и пытаются установить экономическую блокаду".

"Хезболлах", бойцы которой сражаются на стороне сирийской армии, выражает уверенность в том, что террористическая акция в Ахвазе "не повлияет на моральных дух иранцев и их вооруженных сил, а также на политический курс Тегерана, оказывающего поддержку национально-освободительным движениям, силам сопротивления и всем свободолюбивым народам, в первую очередь, палестинцам".

В субботу во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).