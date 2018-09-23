Эрдоган: американская поддержка курдов в Сирии наносит ущерб равновесию в регионе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. США продолжают поддерживать партию "Демократический союз" (ДС) и коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), которые Турция считает сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в колонке для газеты "Коммерсантъ".
"Важна наша борьба со структурами, которые непосредственно угрожают безопасности Турции. На переговорах [с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 17 сентября] мы открыто довели и в дальнейшем будем доводить до сведения всех заинтересованных сторон то, что мы придаем большое значение освобождению от террористов районов, находящихся под контролем партии "Демократический союз"... и "Сирийских демократических сил", - написал Эрдоган.
"К сожалению, мы видим, что необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, особенно со стороны США, силам ДС и СДС, продолжается. Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены", - добавил он.
Кроме того, Эрдоган отметил, что турецкая сторона надеется "и на поддержку России в борьбе Турции с такими террористическими организациями, как РПК (Рабочая партия Курдистана), ДС и СДС".
США контролируют часть территории на севере Сирии, на восточном берегу Евфрата, где поддерживают СДС, состоящие преимущественно из курдов. В Турции считают, что курдские отряды могут взять под свой контроль обширную зону на сирийско-турецкой границе. Поэтому Эрдоган в середине августа заявил, что будет проводить антитеррористические операции в Сирии и Ираке и после завершения операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", направленных в том числе против курдов.
Нахождение американских войск на севере Сирии считают проблемой не только в Турции, которая является союзником США в рамках НАТО. Так, иранский президент Хасан Роухани по итогам встречи с российским и турецким лидерами в Тегеране 7 сентября заявил, что после освобождения провинции Идлиб в Сирии от террористов встанет вопрос о выводе войск Соединенных Штатов с территории на восточном берегу Евфрата.