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Brexit

Депутат лейбористов заявил, что партия может поддержать новый референдум по Brexit

По словам Джона Макдоннелла, лейбористы откажутся от идеи референдума, если будут объявлены досрочные парламентские выборы

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия рассматривает вариант проведения референдума по итоговому соглашению о дальнейшем сотрудничестве Лондона и Брюсселя после Brexit, однако откажется от этой идеи в случае объявления досрочных всеобщих парламентских выборов. Об этом на съезде лейбористов в Ливерпуле заявил "министр финансов" теневого кабинета Джон Макдоннелл, передает в понедельник телеканал Sky News.

"Мы думаем, что всеобщие выборы являются лучшим решением", - сказал политик, отметив, что тогда у народа появилась бы возможность выбрать новую "переговорную команду" по вопросу Brexit. "Если мы не сможем добиться проведения всеобщих выборов, то мы продолжим рассматривать вариант народного голосования, но я предпочел бы всеобщие выборы", - добавил он.

Социологическая служба YouGov информировала в воскресенье, что проведение повторного референдума по вопросу о выходе Соединенного Королевства из ЕС поддерживают 86% членов Лейбористской партии.

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Британский кабмин ранее исключил проведение второго референдума по Brexit, объясняя свою позицию стремлением выполнить волю народа. Однако правительство меньшинства Мэй опирается в Палате общин на поддержку 10 депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), поэтому внутрипартийные склоки в стане тори между сторонниками и противниками жесткого сценария Brexit могут помешать принятию потенциальной сделки с Брюсселем, если она в итоге будет достигнута.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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