СМИ: убийца российского посла Карлова перед покушением оформил официальный больничный

ТАСС, 24 сентября. Убийца российского посла в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ за 10 часов до покушения оформил официальный больничный во избежание возможных подозрений со стороны его начальства. Об этом в понедельник пишет газета Hurriyet со ссылкой на имеющиеся у нее материалы уголовного дела.

Следователи получили записи с камер наружного наблюдения и установленных в медицинском учреждении. На них запечатлен Алтынташ, направляющийся в больницу и ожидающий внутри медучреждения приема у врача. Он записался к доктору с жалобой на диарею и просьбой выписать ему больничный на сутки. При этом турок не сказал, что является сотрудником полиции, а объяснил, что ему нужно будет весь день работать на улице, что проблематично ввиду его состояния организма.

Прием у врача продлился около 10 минут, после чего в 8:49 он быстрым шагом покинул больницу. Осматривавший его доктор рассказал следователям, что у пациента действительно были признаки расстройства желудка. При этом следствие установило, что до посещения больницы Алтынташ искал в интернете на своем компьютере информацию о диарее. Бланк с больничным он передал ответственным лицам на работе и вернулся домой, таким образом, у начальства Алтынташа не было обоснованных подозрений в действиях подчиненного.

В тот же день он заселился в заранее снятый номер в гостинице недалеко от галереи, где должен был выступать Карлов. Он отдал в химчистку при гостинице черный костюм, в котором и прошел под видом полицейского в галерею. Российский посол был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, Алтынташ был ликвидирован спецназом полиции.

Hurriyet пишет, что на прошлой неделе прокурор, ведущий дело Карлова, провел в Анкаре две встречи с российскими представителями, которым сообщил о ходе расследования и текущем прогрессе.

В МИД РФ убийство Карлова квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации". 19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на турецкую прокуратуру сообщила, что убийца российского дипломата был связан с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.