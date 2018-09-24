Шире круг. Кто и почему выступает за реформирование Совбеза ООН

В отличие от геополитического баланса сил, ключевая структура ООН не менялась десятилетиями

"Пять стран из 194 не могут судить весь мир, не должно быть разделения на постоянных и непостоянных членов [СБ ООН]", — заявил прибывший в Нью-Йорк на 73-ю сессию Генассамблеи ООН президент Турции Тайип Эрдоган. О необходимости реформирования Совета безопасности ООН говорят уже десятки лет, но у каждой страны есть собственный рецепт. Старый мир У истоков создания ООН в 1945 году стояли страны, победившие во Второй мировой войне. Именно они определили, как должны выглядеть важнейшие органы ООН, кто в них должен входить и на каких правах. Но картина мира тогда была совершенно иной. Поверженная Японская империя оправлялась от последствий атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Германия была разделена на зоны оккупации, Индия еще входила в состав Британской империи, а целый ряд стран (например Индонезия) только вставали на путь независимости.

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Сегодня же Япония и Германия — третья и четвертая экономики мира, а Индия в ближайшее десятилетие может обойти Китай и стать самой населенной страной на Земле. Многие другие страны значительно укрепили свои экономические и военные потенциалы, став полноценными региональными державами. О существовании структурной проблемы в Совбезе ООН и злоупотреблениях правом вето в апреле 2018 года заявил даже генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. А один из его предшественников — Кофи Аннан — даже предложил в 2005 году два возможных варианта реформы СБ ООН. Ни один из них, однако, не был принят странами-членами организации. Клуб для избранных Согласно Уставу ООН, члены организации возлагают на Совет безопасности "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности" и соглашаются с тем, что Совбез "действует от их имени". Сегодня ООН насчитывает 193 государства-члена. И постоянно действуют "от их имени" лишь пять государств — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Кроме того, эти страны обладают исключительным правом вето: даже если все страны СБ ООН голосуют за, одного голоса против будет достаточно, чтобы провалить голосование. Наиболее активно этим правом пользовались СССР и США во времена холодной войны. Остальные десять мест распределяются по географическому признаку: три места для стран Африки, по два — для Азии, Латинской Америки и Западной Европы, одно — для Восточной Европы. Ежегодно в Генассамблее ООН на двухлетний срок избираются пять новых членов Совбеза. Мы за расширение, но… Москва не выступает против расширения состава СБ ООН. Напротив, даже поддерживает заявки Индии и Бразилии на постоянное членство. Однако от права вето Россия отказываться не намерена. За сохранение появившейся в 1945 году привилегии выступают и Вашингтон, и Пекин. Между тем в сентябре 2017 года инициативу Парижа и Мехико о добровольном отказе постоянных членов СБ ООН от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на геноцид и другие широкомасштабные преступления поддержало более 100 государств.

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