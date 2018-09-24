Шире круг. Кто и почему выступает за реформирование Совбеза ООН

"Пять стран из 194 не могут судить весь мир, не должно быть разделения на постоянных и непостоянных членов [СБ ООН]", — заявил прибывший в Нью-Йорк на 73-ю сессию Генассамблеи ООН президент Турции Тайип Эрдоган. О необходимости реформирования Совета безопасности ООН говорят уже десятки лет, но у каждой страны есть собственный рецепт.
Старый мир
У истоков создания ООН в 1945 году стояли страны, победившие во Второй мировой войне. Именно они определили, как должны выглядеть важнейшие органы ООН, кто в них должен входить и на каких правах. Но картина мира тогда была совершенно иной.
Поверженная Японская империя оправлялась от последствий атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Германия была разделена на зоны оккупации, Индия еще входила в состав Британской империи, а целый ряд стран (например Индонезия) только вставали на путь независимости.
Сегодня же Япония и Германия — третья и четвертая экономики мира, а Индия в ближайшее десятилетие может обойти Китай и стать самой населенной страной на Земле. Многие другие страны значительно укрепили свои экономические и военные потенциалы, став полноценными региональными державами.
О существовании структурной проблемы в Совбезе ООН и злоупотреблениях правом вето в апреле 2018 года заявил даже генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. А один из его предшественников — Кофи Аннан — даже предложил в 2005 году два возможных варианта реформы СБ ООН. Ни один из них, однако, не был принят странами-членами организации.
Клуб для избранных
Согласно Уставу ООН, члены организации возлагают на Совет безопасности "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности" и соглашаются с тем, что Совбез "действует от их имени". Сегодня ООН насчитывает 193 государства-члена. И постоянно действуют "от их имени" лишь пять государств — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Кроме того, эти страны обладают исключительным правом вето: даже если все страны СБ ООН голосуют за, одного голоса против будет достаточно, чтобы провалить голосование. Наиболее активно этим правом пользовались СССР и США во времена холодной войны.
Остальные десять мест распределяются по географическому признаку: три места для стран Африки, по два — для Азии, Латинской Америки и Западной Европы, одно — для Восточной Европы. Ежегодно в Генассамблее ООН на двухлетний срок избираются пять новых членов Совбеза.
Мы за расширение, но…
Москва не выступает против расширения состава СБ ООН. Напротив, даже поддерживает заявки Индии и Бразилии на постоянное членство. Однако от права вето Россия отказываться не намерена. За сохранение появившейся в 1945 году привилегии выступают и Вашингтон, и Пекин.
Между тем в сентябре 2017 года инициативу Парижа и Мехико о добровольном отказе постоянных членов СБ ООН от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на геноцид и другие широкомасштабные преступления поддержало более 100 государств.
Постоянными членами хотят стать не только Индия и Бразилия, но и Япония с Германией. Так называемая группа четырех при этом предлагает увеличить и количество непостоянных членов СБ ООН. Активно обсуждается и перспектива включения в число постоянных членов одной из наиболее населенных мусульманских стран. Отсутствие такого государства среди постоянных членов президент Турции называет "несправедливым".
Объединяющая более десятка стран (от Италии до Пакистана) группа "Единство во имя согласия" выступает за более радикальное расширение Совбеза. В ее представлении количество непостоянных членов должно возрасти с десяти до 20. А Африканский союз предлагает увеличить количество членов СБ до 26 путем создания добавления еще пяти непостоянных мест и шести постоянных (из них два — для стран Африки).
Серьезным сдерживающим фактором на пути реформирования по сей день остается резолюция ГА 53/30 от 23 ноября 1998 года. Она постановила, что ни одна резолюция по вопросу расширения или изменения состава СБ ООН не должна быть принята "если за это не будут поданы по крайней мере две трети голосов ГА".
Новый баланс или новый хаос
Китай не хотел бы видеть среди постоянных членов ООН Японию, США — Германию. Против постоянного членства стран "группы четырех" на голосовании может высказать не один десяток государств. Причины могут быть разными — от нежелания изменять расклад сил в ООН до неразрешенных территориальных споров и регионального соперничества. А расширение состава СБ даже за счет исключительно непостоянных членов никак не отменяет существующее право вето при голосовании.
Между тем вступление в клуб избранных повышает не только авторитет государства, но и его ответственность перед остальными 192 государствами — членами организации. И принцип "чем больше, тем лучше" в СБ ООН может и не сработать.
Александр Мосесов