Президент Молдавии назвал незаконным решение Конституционного суда по кабмину

КИШИНЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что принимающий незаконные решение состав Конституционного суда, а также стоящие за этим политики будут привлечены к ответственности. Так глава республики прокомментировал в понедельник на своей странице в Facebook решение КС, позволяющее произвести новые назначения в правительстве в обход позиции президента.
"В очередной раз вызывают большие вопросы профессионализм и независимость судей КС. Представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьезности своих действий и их последствий. Но рано или поздно им придется ответить за все эти нарушения. Они ответят по всей строгости действующего закона, который сегодня они так бесстыдно нарушают, продвигая свои узкопартийные интересы", - написал Додон.
На прошлой неделе контролирующая парламент и правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) объявила о назначении Николая Чубука на пост главы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а Сильвии Раду - на пост главы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
Додон утвердил отставки прежних министров, а новые назначения одобрять отказался, объяснив, что кандидаты не соответствуют требованиям закона о государственной должности и статусе госслужащего. Однако премьер-министр Павел Филип не стал обсуждать другие кандидатуры, после чего группа депутатов ДПМ обратилась в КС.
В условиях ограниченных полномочий президент Молдавии активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых не согласен. Однако всякий раз демократы игнорируют его позицию.