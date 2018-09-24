Президент Молдавии назвал незаконным решение Конституционного суда по кабмину

КИШИНЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что принимающий незаконные решение состав Конституционного суда, а также стоящие за этим политики будут привлечены к ответственности. Так глава республики прокомментировал в понедельник на своей странице в Facebook решение КС, позволяющее произвести новые назначения в правительстве в обход позиции президента.

"В очередной раз вызывают большие вопросы профессионализм и независимость судей КС. Представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьезности своих действий и их последствий. Но рано или поздно им придется ответить за все эти нарушения. Они ответят по всей строгости действующего закона, который сегодня они так бесстыдно нарушают, продвигая свои узкопартийные интересы", - написал Додон.