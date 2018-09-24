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Brexit

Депутат от тори: план Мэй по Brexit не пользуется поддержкой ни в Британии, ни за рубежом

Консервативная партия предлагает альтернативу "плану Чекерс", требующую от Великобритании присоединения к Транстихоокеанскому партнерству и Североамериканскому соглашению о свободной торговле

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. План британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit не пользуется широкой поддержкой ни в Великобритании, ни за ее пределами. Об этом в понедельник заявил депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг на презентации новой британской стратегии Brexit, предложенной евроскептиками по аналогии с канадской моделью сотрудничества с Евросоюзом.

"Я думаю, что премьер-министр - женщина, обладающая исключительной мудростью, и поэтому, вероятно, признает реальность того, что у [плана] Чекерс [получившего название в честь загородной резиденции премьера, где он был принят] нет широкой поддержки ни в нашей стране, ни за ее пределами", - сказал депутат, подчеркнув, что новый план "решит все ее проблемы". Слова представителя тори приводит телеканал Sky News.

Что предлагают евроскептики

Согласно плану, Великобритания должна получить свободу в принятии решений, касающихся вопросов внутренней и торговой политики. Британские евроскептики предлагают прекратить свободное перемещение рабочей силы, создав эффективный и сбалансированной миграционный механизм, который позволит привлекать на рынок труда кадры из Евросоюза и других стран. По их мнению, соблюдение правил ЕС является главной угрозой для британской экономики, поэтому Соединенное Королевство должно заключать двухсторонние соглашения с другими странами.

Инициатива евроскептиков требует от Великобритании присоединения к Транстихоокеанскому партнерству и Североамериканскому соглашению о свободной торговле, а также использования членства во Всемирной торговой организации для развития британской экономики.

Противостояние плану Мэй

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Ранее в понедельник газета The Daily Telegraph сообщила о том, что большинство членов британского кабинета министров выступают против "Плана Чекерс", при котором Лондон фактически копирует все нормы регулирующих органов Евросоюза. По данным издания, на сегодняшнем заседании на Даунинг-стрит члены правительства предложат Мэй собственный вариант - заключить соглашение по так называемому канадскому варианту, когда за модель берется Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой.

При таком варианте есть и риск, что входящая в состав Великобритании Северная Ирландия останется в зоне свободной торговли с ЕС, и в результате на территории Соединенного Королевства образуются две различные таможенные зоны и появится необходимость организовать пункты таможенного досмотра внутри страны. Мэй называет такую перспективу недопустимой.

Возможные последствия

Между тем генеральный директор Конфедерации британской промышленности Кэролин Фейрберн в понедельник предупредила, что канадский вариант может обернуться для Великобритании потерей тысяч рабочих мест. "Он приведет к задержкам на границах, он не решит проблему ирландской границы, он нарушит каналы поставок, от которых зависят тысячи и тысячи рабочих мест. Это заманчивая идея, но она не подходит для Великобритании", - заявила она в интервью радио Би-би-си. "Это будет первая торговая сделка в истории, которая увеличит количество барьеров для торговли, а не уменьшит их", - добавила Фейрберн.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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