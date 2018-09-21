Консерваторы могут предложить Терезе Мэй уйти в отставку. Кто займет ее место?

Список кандидатов содержит 27 имен, но явный фаворит из них лишь один

Депутаты от правящей в Великобритании Консервативной партии предложат премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку в апреле 2019 года — вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit, пишет The Daily Telegraph. Многие наблюдатели предполагали, что попытка сместить премьера будет предпринята еще раньше — на ежегодной партийной конференции консерваторов (она пройдет с 30 сентября по 3 октября). Но пока у противников Мэй внутри партии нет такого кандидата, который обеспечил бы выход Великобритании из ЕС и имел бы при этом достаточную поддержку среди депутатов и избирателей. Претенденты 20 сентября The Daily Telegraph опубликовала якобы циркулирующую среди консерваторов служебную записку с именами потенциальных преемников действующего премьера. Список содержит имена 27 кандидатов на пост главы британского правительства, там же дана оценка шансов на успех каждого из них. • Борис Джонсон. Бывший глава МИД и один из архитекторов Brexit лидирует в рейтинге политиков, которые, по мнению британцев, способны реализовать выход Великобритании из ЕС. Он же возглавляет рейтинг возможных преемников Мэй, причем после увольнения из кабмина уровень поддержки его кандидатуры только вырос. Но, по мнению консерваторов, он не сможет возглавить правительство, поскольку "фаворит [букмекеров] никогда не побеждает". • Гэвин Уильямсон. Министр обороны "целиком пребывает в режиме избирательной кампании", следует из служебной записки. Он представляет лагерь сторонников евроинтеграции Великобритании в рядах консерваторов. Уильямсон в прошлом занимал должность "кнута" (ответственного за партийную дисциплину) в партии, а на посту министра требовал увеличить военные расходы, убивать террористов без пощады и проводить более жесткую политику по отношению к России (ему принадлежат слова о том, что России следует "отойти в сторону и заткнуться"). • Дамиан Хиндс. Министр образования — еще один римейнер (remainer, сторонник того, чтобы остаться в ЕС), главная "угроза" премьерским амбициям Уильямсона. Он попал в кабинет Мэй в начале 2018 года после того, как его покинула Джастин Грининг, сторонница проведения нового референдума по Brexit. • Эмбер Радд. Экс-главу МВД в стане тори считают "заслуживающим доверия" кандидатом, но указывают на недостаточную поддержку в Палате общин. Она покинула кресло министра со скандалом — выяснилось, что при ней в Хоум-офисе были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых необходимо высылать в год. • Джереми Хант. Нынешний глава МИД, экс-министр здравоохранения — "темная лошадка" в гонке за кресло премьера. Он считается "одним из самых лояльных Терезе Мэй министров", который поддерживает ее план по Brexit (хотя в 2016 году выступал против самой идеи отделения от ЕС). В списке также представлены министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, министр финансов Филип Хаммонд, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид и другие возможные кандидаты. Все дело в Brexit Публикацию The Daily Telegraph уже раскритиковали за неточности — в частности, орфографические ошибки, которые позволяют усомниться в достоверности данных из "служебной записки". Однако перечень возможных преемников Мэй в целом коррелирует с другими подборками, которые делали британские журналисты (например, The Guardian или Sky News).

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Информация о том, что парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, "предложит премьер-министру уйти в отставку вскоре после марта 2019 года", тоже недалека от правды. Политические обозреватели Би-би-си писали, что реальных попыток сместить Мэй не стоит ждать до того, как у ее противников внутри партии не появится уверенность в том, что их кандидат на место премьера имеет достаточную поддержку. Пока такой уверенности нет даже в Борисе Джонсоне, чье потенциальное назначение, как указывают данные соцопросов, будет практически гарантированно означать поражение консерваторов на следующих всеобщих парламентских выборах. Если Мэй удастся избежать серьезных промахов, то, по мнению британских наблюдателей, в ближайшие месяцы ее не сместят. Наиболее же опасным для премьера будет конец 2018 года, когда парламенту предстоит одобрить договор между Великобританией и ЕС об окончательных условиях Brexit. Очень многое будет зависеть от того, каковы окажутся условия этой сделки и удастся ли вообще ее достичь. Недовольство растет В первой половине сентября около полусотни британских парламентариев, входящих в правое крыло правящей Консервативной партии, обсудили возможность смещения Мэй с поста премьера. Депутаты из Европейской исследовательской группы (ERG) уже якобы подготовили послание о вотуме недоверия премьеру, однако никаких шагов в этом направлении ее авторы предпринимать пока не собираются. Чуть ранее 20 депутатов-тори, среди которых экс-министр по вопросам международного развития Прити Пател и бывший глава консерваторов Иан Данкан Смит, сообщили о своем решении присоединиться к общественной кампании Stand Up 4 Brexit ("Отстоять Brexit"). Это движение требует пересмотра так называемого чекерского плана выхода из ЕС, который, по мнению самых убежденных евроскептиков в парламенте, предполагает слишком много уступок Брюсселю.

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