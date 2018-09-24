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Кризис в Сирии

В Белом доме назвали условия вывода американских войск из Сирии

В соответствии с данными, которые ранее оглашались Вашингтоном, на территории Сирии находится порядка 2 тыс. военнослужащих вооруженных сил США, в основном спецназовцев
© AP Photo/Hussein Malla

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Американские вооруженные силы (ВС) будут оставаться в Сирии "до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами Ирана". С таким заявлением выступил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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В соответствии с данными, которые оглашались ранее правительством США, в Сирии находится порядка 2 тыс. американских военнослужащих, в основном спецназовцев. Они размещены главным образом на востоке страны и взаимодействуют с вооруженными группировками местных курдов. Вашингтон неоднократно высказывался за уход иранских вооруженных формирований из Сирии.

Кроме того, администрация США в последние месяцы посылала противоречивые сигналы относительно того, какими ей видятся сроки американского военного присутствия в Сирии. Президент Дональд Трамп сначала заверял, что США не стремятся к сохранению неопределенно долгого военного присутствия в Сирии. Однако в начале сентября газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей американского внешнеполитического ведомства сообщила, что Трамп согласился с новой стратегией, которая предусматривает бессрочное сохранение военного присутствия США на сирийской территории.

Теги
СШАСирияКризис в СирииБолтон, Джон
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