Reuters: США считают, что армия Мьянмы вела скоординированную кампанию против рохинджа

ТАСС, 25 сентября. Администрация США по итогам собственного расследования пришла к выводу, что вооруженные силы Мьянмы вели скоординированную кампанию против мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Госдепартамента.

"Расследование показало, что недавнее насилие в штате Ракхайн на севере Мьянмы носило чрезвычайный и крупномасштабный характер и, вероятно, было направлено на запугивание населения и вытеснение народности рохинджа, - говорится в тексте 20-страничного документа. Характер и масштабы военных операций показывают, что они были хорошо спланированы и скоординированы".

По данным агентства, итоги расследования могут в дальнейшем быть использованы для того, чтобы оправдать введение санкций или принятие других карательных мер в отношении властей Мьянмы. При этом Reuters отмечает, что в докладе Госдепартамента действия военных не квалифицируются как геноцид или преступления против человечности.

В августе Миссия ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме представила доклад, в котором рекомендовала привлечь к суду за геноцид в отношении рохинджа представителей высших военных чинов Мьянмы, в том числе генерала Мин Аунг Хлайна. Их также обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в штатах Ракхайн, Качин и Шан. 18 сентября Миссия ООН рекомендовала Мьянме отстранить вооруженные силы от политической жизни.

Ситуация в штате Ракхайн

Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" 25 августа 2017 года напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек. Более 700 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.