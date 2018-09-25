Перестановки в правительстве Молдавии вместо президента утвердит председатель парламента

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель парламента Андриан Канду утвердит кадровые перестановки в правительстве, которые отказался подписывать президент страны Игорь Додон. Об этом сообщает во вторник пресс-служба законодательного органа.

"Назначенные министры сегодня принесут присягу. Указы подпишет глава парламента Андриан Канду, который временно возьмет на себя функции президента страны", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе контролирующая парламент и правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) объявила о назначении Николая Чубука на пост главы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а Сильвии Раду на пост главы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Додон утвердил отставки прежних министров, однако отказался одобрять новые назначения, объяснив, что кандидаты не соответствуют требованиям закона о государственной должности и статусе государственного служащего. Однако премьер-министр Павел Филип не стал обсуждать другие кандидатуры. После этого группа депутатов ДПМ обратилась в Конституционный суд, который разрешил произвести перестановки в обход президента.

В условиях ограниченных полномочий Додон активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых не согласен. Однако всякий раз демократы игнорируют его позицию.