Китай выразил протест против поставок американского вооружения на Тайвань

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест против поставок Соединенными Штатами вооружений Тайваню.
Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы выражаем серьезное недовольство и решительный протест против намерений США поставить вооружения Тайваню. Подобные действия несут угрозу суверенитету КНР и интересам национальной безопасности", - подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что "Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории". "Мы призываем американскую сторону действовать в соответствии с принципами трех совместных коммюнике. США следует немедленно отказаться от планов поставки вооружений и остановить военные контакты с Тайванем, чтобы избежать серьезного ущерба китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также взаимодействию США и КНР в других важных сферах", - заявил представитель МИД.
В понедельник Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. В рамках сделки на общую сумму $330 млн Тайвань получит различные запчасти и сопутствующее оборудование.
13 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября) объемом $716 млрд, что на $16 млрд больше, чем годом ранее. Документ, в частности, предусматривают содействие Тайваню в укреплении боеготовности его вооруженных сил.