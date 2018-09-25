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Китай выразил протест против поставок американского вооружения на Тайвань

Действия Вашингтона несут угрозу суверенитету КНР, заявили в Пекине

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест против поставок Соединенными Штатами вооружений Тайваню.

Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы выражаем серьезное недовольство и решительный протест против намерений США поставить вооружения Тайваню. Подобные действия несут угрозу суверенитету КНР и интересам национальной безопасности", - подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что "Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории". "Мы призываем американскую сторону действовать в соответствии с принципами трех совместных коммюнике. США следует немедленно отказаться от планов поставки вооружений и остановить военные контакты с Тайванем, чтобы избежать серьезного ущерба китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также взаимодействию США и КНР в других важных сферах", - заявил представитель МИД.

В понедельник Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. В рамках сделки на общую сумму $330 млн Тайвань получит различные запчасти и сопутствующее оборудование.

13 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября) объемом $716 млрд, что на $16 млрд больше, чем годом ранее. Документ, в частности, предусматривают содействие Тайваню в укреплении боеготовности его вооруженных сил.

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