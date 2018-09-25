США намерены добиться изменения ситуации в Венесуэле

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Вашингтон расценивает происходящие в Венесуэле события как трагические и намерен добиться изменения ситуации в этой стране. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник после прибытия в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке перед своим выступлением на сессии Генассамблеи всемирной организации.
"Я думаю, Венесуэла - это очень печальный случай. Мы хотим исправить ситуацию. Происходящее там - это трагедия для людей", - сказал Трамп.
Ранее во вторник министерство финансов США объявило об ужесточении санкций против Венесуэлы и внесли в черный список, в частности, супругу главы государства Николаса Мадуро Силию Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен, дефицитом продовольствия и лекарств, а также девальвацией боливара. Тяжелая ситуация вынудила более 2 млн граждан покинуть страну.