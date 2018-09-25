США ужесточили санкции против Венесуэлы. Под них подпали супруга Мадуро и министр обороны

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ужесточили во вторник санкции против Венесуэлы и внесли в черный список, в частности, супругу главы государства Николаса Мадуро Силию Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов США.

Американские власти ввели рестрикции против шести граждан Венесуэлы, один из которых также является подданным Испании, и трех компаний.

Соединенные Штаты заморозили всю собственность, которую могут иметь эти лица на территории страны, и ввели запрет на проведение финансовых операций с их участием.