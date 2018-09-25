{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США ужесточили санкции против Венесуэлы. Под них подпали супруга Мадуро и министр обороны

Вашингтон ввел рестрикции против шести граждан Венесуэлы, один из которых также является подданным Испании, и трех компаний

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ужесточили во вторник санкции против Венесуэлы и внесли в черный список, в частности, супругу главы государства Николаса Мадуро Силию Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов США.

На эту тему

Американские власти ввели рестрикции против шести граждан Венесуэлы, один из которых также является подданным Испании, и трех компаний.

Соединенные Штаты заморозили всю собственность, которую могут иметь эти лица на территории страны, и ввели запрет на проведение финансовых операций с их участием. 

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
СМИ: Китай приступил к полевым испытаниям прототипа квантового радара
Как отмечает газета China Daily, в перспективе подобные средства обнаружения могут применяться в системах противоракетной обороны, а также при исследовании космоса
Читать полностью