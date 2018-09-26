Telegraph назвала настоящее имя человека, подозреваемого в отравлении Скрипалей

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По данным The Daily Telegraph, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.