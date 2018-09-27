МИД Белоруссии: военная база США в Польше не будет способствовать стабильности в регионе

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Создание постоянной военной базы США в Польше не будет способствовать укреплению стабильности в регионе, заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По словам Глаза, подобные шаги "не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе". "Наоборот, сегодня как никогда востребованы восстановление взаимопонимания и доверие в военно-политической сфере, включающие элементы контроля над обычными вооружениями, поэтому именно на этом, а не милитаризации следует сосредоточить усилия", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что Белоруссия к этому готова, об этом говорят ее последовательные шаги по укреплению безопасности в мире.

Он отметил, что МИД следит за ситуацией и будет вынужден адаптировать свои подходы в соответствующих областях в зависимости от ее развития. "Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил - это игра с нулевым результатом и лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, касающийся создания постоянной американской базы в Польше.

На состоявшейся 18 сентября в Вашингтоне пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда призвал власти США направить в республику больше американских войск, что, по его словам, отвечает интересам как США, так и Польши, поскольку способствует укреплению безопасности последней. Дуда рассказал, что во время его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием "Форт-Трамп". Ранее Варшава заявила о готовности выделить $2 млрд на создание такой базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что он серьезно изучает предложение польского президента.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.