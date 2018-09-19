База, визы, газ. О чем договорились президенты США и Польши

Однодневный визит польского лидера завершился совместной пресс-конференцией с президентом США Дональдом Трампом, подписанием декларации об укреплении стратегического партнерства между Варшавой и Вашингтоном, а также предложением польской стороны, способным изменить геополитический образ Европы.
"Форт Трамп"
"Новая американская база, включающая некоторые элементы постоянного присутствия, изменила бы геополитический образ Европы… Польшу уже нельзя будет рассматривать как буферное государство", — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский, комментируя предложение Дуды, сделанное в Вашингтоне.
В ходе переговоров с Дональдом Трампом польский лидер заявил о готовности выделения более чем $2 млрд на подготовку и строительство постоянной военной базы США на территории Польши под названием "Форт Трамп". Хозяин Белого дома в свою очередь заявил, что предложение Дуды "все больше рассматривается".
Озвученное Дудой предложение не ново — оно обсуждалось двумя лидерами в Брюсселе на полях июльского саммита НАТО. А в январе военное ведомство Польши подготовило специальный документ — "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше".
На территории восточноевропейской страны, по состоянию на сентябрь 2018 года, находилось около 4 тыс. американских военнослужащих. Однако находятся они там на ротационной основе в рамках операции НАТО Atlantic Resolve.
В совместной декларации, опубликованной на сайте президента Польши, вопрос создания военной базы не упоминается. Отмечается в нем, однако, "критическая важность" польско-американского партнерства на фоне "агрессивного поведения России".
Между тем Москва еще в мае озвучила возможные последствия от размещения такой базы в Польше. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "экспансионистские действия" приведут "к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся... паритет".
Газ и визы
В Вашингтон Анджей Дуда отправился сразу после участия в саммите Инициативы трех морей, объединяющей 12 стран Междуморья (Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония).
Именно там польский лидер заявил, что страны объединения должны активно работать над устранением "зависимости Европы, а особенно Центральной Европы, от российского газа".
В американской столице Дуда вновь затронул эту тему, преподнеся ее как заботу об интересах США и судьбе поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
"Решение в руках президента США. Надеюсь, что президент это решение примет", — сказал Дуда, комментируя возможное решение Трампа, которое может приостановить реализацию проекта "Северный поток — 2".
В то же время президент США дал понять, что о санкциях против компаний, участвующих в проекте, речи быть не может. "Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", — повторил Трамп свою привычную мантру о расходах Берлина и доходах Москвы.
Несмотря на отказ от санкций, американский лидер предложил Варшаве запустить "дипломатический обмен на высоком уровне по вопросу энергетической безопасности" и заявил о готовности предложить Польше "хорошую цену" за американский СПГ.
Кроме того, Трамп не исключил возможности предоставления гражданам Польши права на безвизовый въезд в США. "Мы всячески рассматриваем это", — сказал хозяин Белого дома.
Польская диаспора США — одна из самых многочисленных. По официальным данным за 2010 год, в стране проживало почти 10 млн человек с польскими корнями. Население самой Польши — чуть менее 38 млн.
Язык декларации
Подписанный Трампом и Дудой документ свидетельствует о готовности обеих стран к углублению партнерства "по всем фронтам" — от военного и экономического до сотрудничества по линии спецслужб.
Основное внимание, однако, уделяется вопросам безопасности. В документе отмечается лидерство Варшавы в вопросе увеличения военных расходов (Польша — одна из немногих стран НАТО, соблюдающих "правило двух процентов" — выделения на оборонные нужды 2% от ВВП), а создаваемая в польском Редзикове база ПРО США называется "краеугольным камнем инфраструктуры противоракетной обороны в Европе".
Александр Мосесов