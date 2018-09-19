База, визы, газ. О чем договорились президенты США и Польши

В ходе переговоров с Дональдом Трампом польский лидер заявил о готовности выделения более чем $2 млрд на подготовку и строительство постоянной военной базы США на территории Польши под названием "Форт Трамп". Хозяин Белого дома в свою очередь заявил , что предложение Дуды "все больше рассматривается".

"Новая американская база, включающая некоторые элементы постоянного присутствия, изменила бы геополитический образ Европы… Польшу уже нельзя будет рассматривать как буферное государство", — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский, комментируя предложение Дуды, сделанное в Вашингтоне.

Однодневный визит польского лидера завершился совместной пресс-конференцией с президентом США Дональдом Трампом, подписанием декларации об укреплении стратегического партнерства между Варшавой и Вашингтоном, а также предложением польской стороны, способным изменить геополитический образ Европы.

В американской столице Дуда вновь затронул эту тему, преподнеся ее как заботу об интересах США и судьбе поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Именно там польский лидер заявил , что страны объединения должны активно работать над устранением "зависимости Европы, а особенно Центральной Европы, от российского газа".

Между тем Москва еще в мае озвучила возможные последствия от размещения такой базы в Польше. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "экспансионистские действия" приведут "к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся... паритет".

В совместной декларации, опубликованной на сайте президента Польши, вопрос создания военной базы не упоминается. Отмечается в нем, однако, "критическая важность" польско-американского партнерства на фоне "агрессивного поведения России".

На территории восточноевропейской страны, по состоянию на сентябрь 2018 года, находилось около 4 тыс. американских военнослужащих. Однако находятся они там на ротационной основе в рамках операции НАТО Atlantic Resolve.

Озвученное Дудой предложение не ново — оно обсуждалось двумя лидерами в Брюсселе на полях июльского саммита НАТО. А в январе военное ведомство Польши подготовило специальный документ — "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше".

"Решение в руках президента США. Надеюсь, что президент это решение примет", — сказал Дуда, комментируя возможное решение Трампа, которое может приостановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

В то же время президент США дал понять, что о санкциях против компаний, участвующих в проекте, речи быть не может. "Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", — повторил Трамп свою привычную мантру о расходах Берлина и доходах Москвы.

Несмотря на отказ от санкций, американский лидер предложил Варшаве запустить "дипломатический обмен на высоком уровне по вопросу энергетической безопасности" и заявил о готовности предложить Польше "хорошую цену" за американский СПГ.

Кроме того, Трамп не исключил возможности предоставления гражданам Польши права на безвизовый въезд в США. "Мы всячески рассматриваем это", — сказал хозяин Белого дома.

Польская диаспора США — одна из самых многочисленных. По официальным данным за 2010 год, в стране проживало почти 10 млн человек с польскими корнями. Население самой Польши — чуть менее 38 млн.

Язык декларации

Подписанный Трампом и Дудой документ свидетельствует о готовности обеих стран к углублению партнерства "по всем фронтам" — от военного и экономического до сотрудничества по линии спецслужб.

Основное внимание, однако, уделяется вопросам безопасности. В документе отмечается лидерство Варшавы в вопросе увеличения военных расходов (Польша — одна из немногих стран НАТО, соблюдающих "правило двух процентов" — выделения на оборонные нужды 2% от ВВП), а создаваемая в польском Редзикове база ПРО США называется "краеугольным камнем инфраструктуры противоракетной обороны в Европе".

Александр Мосесов