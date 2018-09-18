Трамп: Варшава готова компенсировать Вашингтону свыше $2 млрд за присутствие военных США

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Президент также публично сказал, что Польша будет платить США миллиарды долларов за [постоянную военную] базу и мы все больше рассматриваем это", - сказал он. "Президент предложил нам гораздо больше, чем $2 млрд, чтобы сделать это, и мы это рассматриваем" - добавил Трамп.

При этом глава государства обратил внимание на то, что Польша представляет собой богатую страну, которая готова платить за свою безопасность в отличие от других государств с сильными экономиками. "Одно дело, когда мы защищаем страну, которая сама себя защитить не в состоянии, но у нее прекрасный народ - мы их защитим, не ожидая ничего взамен. Но когда мы защищаем чрезвычайно богатые страны, и они не платят США за оборону, то они просто используют нас", - считает Трамп. По его словам, в связи с этим Вашингтон в настоящее время ведет консультации со многими странами по поводу получения компенсации за размещение американских военных.

В июле Дуда и Трамп обсудили вопрос расширения присутствия американских войск в Польше в ходе встречи на полях проходившего в Брюсселе саммита НАТО. В том же месяце постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты изучают предложение Польши о постоянном размещении на ее территории американских войск, однако окончательного решения пока не принято.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что Варшава готова взять на себя часть расходов, связанных с размещением в стране американских войск. В мае сообщалось, что польская сторона может выделить 1,5-2 млрд долларов на покрытие расходов по размещению на своей территории американской танковой дивизии либо равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. В качестве возможных мест развертывания части назывались окрестности городов Быдгощ и Торунь.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.