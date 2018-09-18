Польский лидер считает, что президент США может остановить "Северный поток - 2"

ВАРШАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что американский лидер Дональд Трамп может принять решение, которое остановит реализацию проекта "Северный поток - 2". Об этом он заявил во вторник в интервью Польскому телевидению по итогам переговоров с американским лидером.

"Решение в руках президента США", - сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, существует ли какая-то возможность остановить "Северный поток - 2". "Надеюсь, что президент это решение примет", - добавил он.

По словам президента Польши, "Северный поток - 2" не выгоден США, так как присутствие на европейском рынке больших объемов российского газа может помешать распространению там американского сжиженного газа.