Главы внешнеполитических ведомств СБ ООН обсудили КНДР и Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео принял в четверг участие в рабочем завтраке и обсудил с главами МИД четырех других стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, Франция) ситуацию в Йемене, КНДР, Ливии и Сирии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Помпео подчеркнул важность совместной работы по решению неотложных глобальных проблем", - отметила она. Госсекретарь "подчеркнул необходимость осуществления в полной мере резолюций СБ ООН для достижения окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи". Кроме того, он в очередной раз "настаивал на возобновлении санкций для оказания давления на Иран, чтобы изменить его злонамеренное поведение, которое продолжает угрожать региональной и глобальной стабильности".
Шеф американской дипломатии также "поддержал проводимый под руководством ООН политический процесс, направленный на прекращение конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, и настаивал на том, чтобы и другие постоянные члены СБ поддержали политические процессы под руководством ООН в Ливии и Йемене".
Как ранее сообщил ТАСС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН с участием генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. В постоянной миссии РФ при ООН сообщили, что "стороны обсудили нераспространение вооружений и контроль над ними, ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии и на Балканах".
Председательствовал на встрече Помпео. Все остальные страны "пятерки" также были представлены на министерском уровне. Встреча прошла утром, перед заседанием Совета Безопасности ООН по Корейскому полуострову, председательствовать на которой также будет госсекретарь.
Главы внешнеполитических ведомств воздержались от каких-либо открывающих встречу заявлений. После короткой протокольной съемки рабочий завтрак продолжился за закрытыми дверями.