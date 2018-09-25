"Полное уничтожение" отменяется. Ключевые посылы речи Трампа в ООН

В сентябре 2017 года Трамп впервые выступил в штаб-квартире ООН, пообещав всегда ставить "Америку на первое место", никогда не заключать с другими странами невыгодные для Вашингтона сделки и "полностью уничтожить" КНДР в случае необходимости. О чем говорил хозяин Белого дома в 2018 году — в материале ТАСС.

Успехи администрации Белого дома

Президент начал свою речь с заявления о том, что его администрация за два года достигла больших успехов, чем практически любая другая в истории США. Зал отреалировал смехом и апплодисментами.

"Соединенные Штаты стали более сильной, безопасной и богатой страной, чем она была, когда я стал президентом, менее чем два года назад", — сказал Трамп.

Суверенитет США

"Соединенные штаты не будут говорить вам, как жить, работать или поклоняться [богам]. Мы лишь просим вас уважать наш суверенитет", — продолжил хозяин Белого дома, отметив, что Вашингтон всегда будет отдавать предпочтение независимости и сотрудничеству, а не политике контроля и доминирования.

Послание мира