"Полное уничтожение" отменяется. Ключевые посылы речи Трампа в ООН

В сентябре 2017 года Трамп впервые выступил в штаб-квартире ООН, пообещав всегда ставить "Америку на первое место", никогда не заключать с другими странами невыгодные для Вашингтона сделки и "полностью уничтожить" КНДР в случае необходимости. О чем говорил хозяин Белого дома в 2018 году — в материале ТАСС.
Успехи администрации Белого дома
Президент начал свою речь с заявления о том, что его администрация за два года достигла больших успехов, чем практически любая другая в истории США. Зал отреалировал смехом и апплодисментами.
"Соединенные Штаты стали более сильной, безопасной и богатой страной, чем она была, когда я стал президентом, менее чем два года назад", — сказал Трамп.
Суверенитет США
"Соединенные штаты не будут говорить вам, как жить, работать или поклоняться [богам]. Мы лишь просим вас уважать наш суверенитет", — продолжил хозяин Белого дома, отметив, что Вашингтон всегда будет отдавать предпочтение независимости и сотрудничеству, а не политике контроля и доминирования.
Послание мира
Трамп обошелся без жестких угроз и критики в адрес Пхеньяна. По его словам, с момента встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре произошел ряд "воодушевляющех мер", предпринятых северокорейским государством на пути к денуклеаризации.
"Я хотел бы поблагодарить председателя Кима за его храбрость и за те действия, которые он предпринял, однако [в направлении денуклеаризации] предстоит еще много работы", — сказал президент Соединенных Штатов, пояснив, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока КНДР полностью не избавится от ядерного оружия.
Ближний Восток
Значительная часть речи Трампа была посвящена внешней и военной политике США в отношении ближневосточных стран. Американский лидер заявил о продолжении плотной работы с региональными партнерами (в том числе с Египтом, Иорданией и странами Персидского залива), направленной на борьбу с терроризмом, заявил о готовности Вашингтона к жесткой реакции на возможное применение химического оружия со стороны правительства Сирии и обвинил Иран в распространении хаоса в регионе, напомнив о выходе США из иранской ядерной сделки.
"Мы не можем позволить ведущему в мире спонсору терроризма владеть наиболее опасным оружием на планете", — сказал Трамп, имея ввиду баллистическую программу Ирана.
Упомянул президент США и перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Честная торговля и помощь
Президент перешел к проблемам международной торговли и "нечестных сделок", обвинив Китай и другие страны в использовании различных методов для продвижения своего бизнеса за счет американского. Касаясь роста мировых цен на нефть, Трамп заявил, что ОПЕК "обирает весь остальной мир".
А Германия, по мнению президента, может стать "полностью зависимой от российских энергоресурсов" (Вашингтон недоволен строительством "Северного потока — 2").
Трамп также отметил, что США занимают первое место в мире по объему предоставляемой помощи другим странам, но мало кто помогает США взамен.
"Мы должны стремиться к миру без страха, надежде без отчаяния и безопасности без извинений", — сказал Трамп.
Будущее за патриотизмом
Президент Трамп завершил свою речь словами о том, что каждая страна уникальна по-своему, а США точно знают, какого будущего хотят американцы. Хозяин Белого дома продолжил свою идею, назвав патриотизм основной причиной важнейших событий, произошедших в мировой истории, — от научных открытий до революций и реформ.
"Мы должны защищать наш суверенитет и нашу чтимую независимость превыше всего", — сказал президент, предложив остальным 192 странам мира выбрать "будущее патриотизма, процветания и гордости".
Александр Мосесов