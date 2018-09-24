Трамп и Мун Чжэ Ин согласились координировать шаги перед новым саммитом США-КНДР

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин договорились координировать шаги в преддверии новой встречи на высшем уровне между США и КНДР, а также согласились с необходимостью дальнейшего санкционного давления на Пхеньян. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

"Лидеры двух стран согласились с важностью дальнейшего активного усиления существующих санкций, чтобы Северная Корея понимала, что денуклеаризация - это единственный путь к экономическому процветанию и надежному миру на Корейском полуострове", - отмечается в документе. Президент Трамп также подчеркнул, что "для достижения окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи остается проделать еще много работы".

"Лидеры также обсудили планы второй встречи между президентом Трампом и председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] в не столь отдаленном будущем и согласились тесно координировать дальнейшие шаги", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, где он находится для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил о том, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.