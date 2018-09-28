Президент ЦАР заявил об отсутствии новых данных по делу об убийстве российских журналистов

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил в пятницу об отсутствии новой информации по расследованию убийства трех российских журналистов в стране.

"Новой информации по расследованию пока нет. Оно продолжается", - сказал глава государства после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Туадера рассказал, что обсудил с главой МИД РФ ситуацию с убийством в республике Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

"В ЦАР произошли печальные события. На данный момент мы хотим развивать сотрудничество с Россией. Расследование идет, мы предоставили все возможности службам для тесного сотрудничества, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Об этом мы говорили с министром Лавровым", - сообщил он изданию "Международная жизнь".

31 июля российская дипмиссия в ЦАР сообщила о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от Банги. Позже МИД РФ заявил, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и направил в ЦАР следственную группу.

5 августа тела погибших журналистов доставили в Россию.