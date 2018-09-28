Профильный комитет Сената США одобрил кандидатуру Кавано на пост в Верховный суд

Теперь его кандидатура будет вынесена на рассмотрение полного состава Сената США через неделю. Ранее в четверг Кавано на слушаниях категорически отверг обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинула против него американка Кристин Блейзи Форд. Перед появлением в Конгрессе Кавано в течение нескольких часов перед сенаторами выступала сама женщина. Она под присягой подтвердила все обвинения, выдвинутые ею ранее.

Президент Трамп приветствовал такое решение комитета, ответив, что "ни секунду не думал о том", чтобы найти ему замену. "Я просто хочу, чтобы это пошло на пользу стране. Если так и случится, то я буду счастлив", - прокомментировал он решение сенаторов.

Обвинения в адрес Кавано

Ранее Форд публично выступила с утверждением, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в штате Мэриленд. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, якобы втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду, утверждает женщина.

По ее словам, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью. Форд отметила, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, где проходила вечеринка. Кавано в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. В течение последних недель в Конгрессе США велись слушания по поводу утверждения кандидатуры Кавано, однако окончательного решения до сих пор принято не было.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня об уходе в отставку после трех десятилетий работы. Выбор кандидата и назначение судьи Верховного суда являются важным решением для действующего президента и определяют политику страны на десятилетия вперед.