Reuters: встреча США и Китая по безопасности под угрозой срыва из-за кризиса в отношениях

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Переговоры Китая и США на высоком уровне по безопасности, в которых с американской стороны должен принимать участие министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео, оказались под угрозой срыва из-за напряженности в отношениях между странами. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
"Появилось много неопределенности [по поводу встречи] из-за проблем в отношениях", - приводит агентство слова одного из лиц, знакомых с ходом подготовки к переговорам. Как отмечается, речь идет о готовящемся визите Мэттиса и Помпео в Пекин в следующем месяце, в ходе которого должен пройти второй раунд американо-китайского дипломатического диалога и диалога по безопасности. Первая встреча в таком формате состоялась в прошлом году в Вашингтоне и стала продолжением консультаций на высоком уровне, проводившихся прошлыми американскими администрациями.
Источники агентства отметили, что наибольшее недовольство китайской стороны вызвали недавние санкции Вашингтона против управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу за приобретение Пекином у Москвы истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400, а также оказание поддержки Соединенными Штатами Тайваня и утверждение поставок ему оружия. "Народно-освободительная армия Китая сыта по горло историей с Тайванем. Когда речь заходит об этом, они занимают все более бескомпромиссную позицию", - сообщил другой источник Reuters. Между тем отмечается, что окончательного решения по отмене встречи пока не принято.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс- конференции заявил о наличии у США улик, подтверждающих намерения КНР попытаться вмешаться в американский избирательный процесс. По мнению американского лидера, Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.
В понедельник Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. В рамках сделки на общую сумму $330 млн Тайвань получит также различное сопутствующее оборудование.