ЕС призвал Белград и Приштину действовать сдержанно после обострения ситуации в Косове

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Евросоюз призвал Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно после обострения ситуации в непризнанном Косове. Об это сообщил журналистам в субботу в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС.
"Мы рассчитываем, что все участники событий будут действовать спокойно и сдержанно. Мы воспринимаем ситуацию крайне серьезно и поддерживаем контакт со всеми сторонами", - сказал он.
Ранее, как сообщило агентство TANJUG, президент Сербии Александар Вучич перевел вооруженные силы страны в состояние полной боеготовности в связи с ситуацией на севере Косова, где приштинский спецназ занял ГЭС "Газиводе".
ГЭС "Газиводе" и подстанция "Валач" являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косова, они принадлежат сербской энергосети. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год. Здесь же находится ключевой для севера Косова объект водоснабжения - канал Ибр-Лепенац. Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС "Газиводе" должна быть включена в энергетическую систему непризнанного Косова.