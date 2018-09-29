В Македонии пройдет референдум о государственном наименовании страны

СКОПЬЕ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Референдум по межправительственному договору с Грецией о переименовании Республики Македония пройдет в воскресенье в балканской стране. Гражданам предстоит ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

В голосовании, в соответствии с итоговым списком избирателей, который был утвержден Государственной избирательной комиссией (ГИК) 7 сентября, смогут принять участие более 1,8 млн граждан страны, обладающих правом голоса. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 19:00 (20:00 мск).

Как сообщила ГИК, всего будет открыто 3480 избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Итоговые результаты референдума должны быть объявлены Государственной избирательной комиссией после получения протокола и всех бюллетеней от муниципальных комиссий в течение 24 часов.

Консультативный референдум

В соответствии с решением, принятым Собранием (парламентом) Республики Македония, референдум будет носить консультативный характер и не иметь обязательной юридической силы. В случае успешного проведения плебисцита для внесения изменений в конституцию страны парламент должен провести голосование по данному вопросу. Итоговое решение должно быть одобрено большинством в две трети голосов.

Согласно македонскому законодательству, для признания плебисцита успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей. Это означает, что на участки должно прийти порядка 903 тыс. граждан. Говорить о положительном итоге референдума можно будет только в том случае, если более 50% людей из этого числа отдадут свой голос "За".

Цели плебисцита

Референдум призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

Мнения разделились

В поддержку соглашения о переименовании страны выступают партии "Социал-демократический союз Македонии", Либерально-демократическая партия и "Демократическое обновление Македонии", входящие в правящую коалицию. Также договор с Грецией поддерживают партии албанского меньшинства. Эти политические силы заявляют о том, что переименование даст Македонии шанс быстрее войти в Европейский союз и НАТО.

Против сделки высказывается президент Республики Македония Гёрге Иванов, который назвал референдум по вопросу наименования страны "пагубным и разрушительным". Выступая 27 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Иванов заявил о намерении бойкотировать референдум и обратился к гражданам с призывом последовать его примеру и не голосовать.

Отрицательно к соглашению отнеслась ведущая оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ), а также ряд общественных движений. Противники договора считают, что он несет в себе угрозу национальной идентичности македонцев и ставит страну в зависимость от иностранных государств.

Под международным наблюдением

По данным ГИК, наблюдение за референдумом будут осуществлять 493 международных наблюдателя, 194 переводчика и 111 иностранных журналистов. Самой многочисленной (197 представителей) будет миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Из числа местных наблюдателей аккредитацию получили практически 12 тыс. человек.

Прогноз социологов

Согласно данным македонской социологической компании MCIC, 41,5% жителей бывшей югославской республики готовы на референдуме поддержать соглашение с Грецией, а 35,1% заявили, что хотят проголосовать против. 66,4% респондентов уверяют, что они примут участие в референдуме, и только 19,8% намерены его бойкотировать.

Как прокомментировал корреспондент ТАСС один из ведущих македонских экспертов в области права, профессор юридического факультета университета им. Св. Кирилла и Мефодия (Скопье) и член Венецианской комиссии Таня Каракамышева-Йовановская, в случае провала референдума страну может ждать уход в отставку действующего правительства и формирование нового технического кабинета. Этот шаг может привести к проведению внеочередных парламентских выборов в стране вместе с президентскими весной 2019 года, полагает Каракамышева-Йовановская. Она также не исключила возникновение гражданских протестов с требованием отставки правительства.