В Норвегии заявили, что размещение британских военных в стране соответствует планам

ТАСС, 1 октября. Намерение Великобритании разместить в Норвегии в 2019 году 800 морских пехотинцев и спецназовцев находится в соответствии с долгосрочными планами норвежской стороны по развитию обороны и не означает "создания собственной военной базы для британцев на севере страны". Об этом сообщил в воскресенье вечером Норвежскому телеграфному бюро министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сообщил в интервью воскресной газете The Sunday Telegraph, что Великобритания в 2019 году разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.

"На протяжении многих лет у нас было значительное количество британских солдат, которые проходили в Норвегии подготовку в условиях зимы, это число варьировалось от 600 до 1,1 тыс. В 2018 году оно было аномально низким, и теперь британцы хотят его отрегулировать. Повышение активности учений союзников и совместная с близкими союзниками, включая британцев, подготовка в Норвегии соответствует целям, заложенным в действующем долгосрочном плане", - сказал Бакке-Йенсен. Он уточнил, что, согласно этому плану, подготовка союзников будет переводиться из военного лагеря Осегарден в другой северный район - Индре Трумс, где размещены норвежские части.

По данным The Sunday Telegraph, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, морские пехотинцы и спецназовцы Соединенного Королевства будут на ротационной основе присутствовать на севере скандинавской страны в течение следующих десяти лет. В распоряжении британских военнослужащих в Норвегии будут находиться бронемашины "Викинг". Уильямсон подчеркнул, что Великобритания должна демонстрировать свое присутствие в этом регионе и защищать свои интересы в ситуации, когда Россия вновь открывает базы советской эпохи, а ее подводные лодки все активнее появляются на морских просторах Арктики.

Как утверждает газета, данная оборонная стратегия Лондона является ответом как на беспокойство в отношении вероятности повышения активности России в арктическом регионе вместе с таянием арктических льдов, так и на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты, которые находятся под ледяным покровом.