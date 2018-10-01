ГПЦ: вопрос Украинской православной церкви должны решать Вселенский патриархат и РПЦ

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) должны обсуждать и решать Русская православная церковь (РПЦ) и Вселенский патриархат. Об этом говорится в заявлении Патриархии Грузии, обнародованном в воскресенье вечером пресс-службой ГПЦ.

В заявлении сказано, что из-за сегодняшней непростой церковной ситуации в Украине недавняя инициатива Вселенского патриархата привела к обострению отношений между Константинопольской церковью и Русской церковью. "Считаем, что на данном этапе необходимо воздержаться от предварительных оценок, пока каждая из сторон не зафиксирует официальную и окончательную позицию, основанную на нормах канонического права", - отмечено в документе.

В ГПЦ считают, что принимать решение по этой "весьма чувствительной и деликатной" теме прежде всего должны эти две патриархии. "Обе патриархии чувствуют ответственность перед миллионами православных верующих, берегут единство православных церквей, поэтому мы надеемся, что они всесторонне попытаются найти пути для мирного решения проблемы, о чем мы и будем молиться", - сказано в заявлении. Кроме того, Патриархия Грузии призвала всех воздерживаться "от каких-либо заявлений в адрес руководителей Вселенского патриархата и РПЦ и не поддаваться эмоциям".

На Украине сейчас действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года, украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата.

Священный Синод Русской православной церкви в ответ заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил поминовение Русской православной церковью патриарха Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означало полного разрыва канонического общения, и православные прихожане по-прежнему могли причащаться в храмах Константинопольской церкви.